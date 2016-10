Bancários aceitam proposta da Fenaban e agências reabrem nesta sexta; greve durou um mês

Em uma assembleia geral realizada no início da noite desta quinta-feira (6), os bancários, por unanimidade, decidiram aceitar as últimas propostas lançadas pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) e, segundo o presidente do Sindicado dos Bancários do Amazonas (Seeb-AM), Nindberg Barbosa, já a partir desta sexta-feira (7), todas as agências irão funcionar normalmente.

“A maioria absoluta resolveu acatar e aceitar a proposta da federação. Amanhã, todas as agências já estarão funcionando normalmente”, disse Nindberg.

A Fenaban ofereceu aos bancários um reajuste de 8% nos salários, 10% no vale refeição, 15% no vale alimentação, 10% no auxílio creche-babá, abono de R$ 3.500,00 e percentual de 1% de aumento real em 2017 além da inflação. Antes de acatar a proposta da federação, a categoria pedia reajuste salarial de 14,78%.

Portal EM TEMPO