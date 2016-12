Balsas com fogos de artifícios do réveillon são vistoriadas na Ponta Negra

O Comando de Bombeiros da Capital realizou, na manhã deste sábado (31), uma vistoria técnica nas balsas que vão fazer o show pirotécnico na virada do Ano, na Praia da Ponta Negra.

Participaram da vistoria, o tenente Cristiano Braz Ferreira, que é especialista em ‘Queima de Fogos de Artifício’ (Blaster), o capitão Mario Aníbal Gomes, que é o encarregado da coordenação da montagem do serviço de prevenção na Ponta Negra para a operação Réveillon 2016 (terrestre e aquático), e o tenente-coronel Mauro Freire, comandante do Comando de Bombeiros da Capital.

Neste sábado, a praia está fechada para banho e reabrirá no domingo (1º). Entretanto, as equipes de guarda-vidas permanecem no local para qualquer eventualidade.

Durante a fiscalização, os bombeiros observaram que algumas pessoas estavam se banhando na região, conhecida como ‘Prainha’, mesmo a com a proibição. Durante o dia deste sábado (31), os bombeiros militares fizeram orientações de segurança e informaram os perigos do banho na área. Todas as ocorrências serão repassadas ao Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L) na Ponta Negra, que acionará os órgãos competentes.

Ao todo, 116 bombeiros militares e 12 viaturas, além de embarcações, serão empregados na operação ‘Réveillon 2016’ e estarão distribuídos em três pontos onde ocorrem as festividades da virada do Ano, como na Ponta Negra, Amarelinho e avenida Itaúba.

Conforme a assessoria dos bombeiros, além das fiscalizações dos três pontos, outros serviços operacionais são realizados nos outros 7 postos da capital. Os militares permanecem em prontidão, prontos para atender qualquer emergência.

