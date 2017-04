Baleado com tiro na cabeça, homem é encontrado vivo no Cidade de Deus

Um homem, de nome e idade ainda não identificados, foi encontrado baleado com um tiro na cabeça, na tarde desta quinta-feira (20), numa região de mata nas proximidades da avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o soldado B. Silva, da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima aparentemente estava com um tiro na cabeça e foi encontrada usando uma bermuda cor de vinho, sem camisa, possui cabelos encaracolados e pintados com tom de loiro. O rapaz usa bigode e possui uma cicatriz visível na barriga, entre a região abaixo do peito e umbigo.

O mesmo foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda com vida. Não há informações para onde foi encaminhado.

Bruna Chagas

EM TEMPO