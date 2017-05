Balé Russo se apresenta em Manaus

Pela primeira vez em Manaus, o “Estrelas do Ballet da Rússia” é um espetáculo apresentado por solistas principais de grandes teatros da Rússia como Kremlin, Stanislavski, Mariinsky e Bolshoi. A apresentação acontece no dia 12 de maio (sexta), no Teatro Manauara, em sessão única às 20h.

Quem conduz esse mega espetáculo por todo Brasil é a AS Entertainment. Os ingressos já estão à venda no site www.balletdarussia.com na bilheteria do teatro, localizada no Piso Buriti, do Manauara Shopping, Av. Mário Ypiranga Monteiro, bairro Adrianópolis.

Trazendo os momentos de mais aplausos das peças clássicas tal como “O Quebra Nozes”, “Lago dos Cisnes”, “A Bela Adormecida”, “Sherazade”, “Romeu e Julieta”, “Spartacus”, danças folclóricas da Rússia e da Geórgia, entre outras atrações. Além do mais, todo o espetáculo será composto pelo pianista Bazhenov Evgeny que possui em sua trajetória, muitos prêmios pelas diversas academias russas.

Uma oportunidade nesta magnitude não poderá ficar de fora da sua agenda cultura no mês de Maio. Pois de todos os espetáculos russos que já vieram ao Brasil, O Estrelas do Ballet da Rússia é um dos mais aplaudidos mundialmente.

Serviço

O que: “ESTRELAS DO BALLET DA RÚSSIA”

Qaundo: 12 de maio (Sábado) às 20h

Quanto: R$ 100,00 (meia) e R$ 200,00 (inteira)

Vendas: bilheteria do teatro (Piso Buriti do Manauara Shopping – Av. Mario Ypiranga Monteiro, 1300 – Adrianópolis)

Informações: 92 – 3342 8030 / 99193 0405 (whatsapp) / facebook.com/teatromanauara e instagram @teatromanauara.

