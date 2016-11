Balé Folclórico do Amazonas apresenta espetáculo natalino neste sábado

Neste sábado (26), às 20h, no Teatro Amazonas, Centro, NA Zona Sul, o Balé Folclórico do Amazonas apresenta seu novo espetáculo, ‘O Natal na Floresta do Cedro Vermelho’. A entrada é gratuita. A montagem é uma realização da Secretaria de Cultura e integra a programação especial dos 120 anos da casa de espetáculos.

O enredo do espetáculo se passa no dia 23 de dezembro, quando três crianças embarcam em um sonho que as leva direto para a ‘Floresta do Cedro Vermelho’. Ansiosas pelo Natal, os amigos viajam pela narrativa, em busca do verdadeiro espírito natalino.

O musical contará ainda com a participação dos convidados especiais Manuele de Jesus, Valentina Andrade, Lucas Daniel, além dos alunos do Núcleo de Formação em Dança do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro.

O secretário de estado de Cultura, Robério Braga, destaca que o espetáculo reflete o trabalho desenvolvido no campo da formação cultural, desde a fundação do Liceu Claudio Santoro.

“Todos esses espetáculos, onde os alunos podem colocar em prática o que aprendem no Liceu, dividindo o palco com bailarinos profissionais, fazem parte de uma política voltada para a cultura que construímos no passado e que tem dado certo. É um caminho que não podemos abandonar e que vamos continuar construindo e fortalecendo no Amazonas”, afirma.

Com informações da assessoria