Balcão do Agronegócio amplia parcerias no AM

O número de parcerias comerciais firmadas com supermercados, restaurantes e distribuidoras para a intermediação dos produtos de hortifrútis adquiridos com os agricultores do Amazonas, por meio do Balcão de Agronegócios, mais que dobrou. No primeiro trimestre deste ano, foram fechadas 22 parcerias contra 10 parcerias do mesmo período do ano passado.

Os dados são da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), vinculada à Secretaria de Produção Rural (Sepror), e foram divulgados ontem (7).

De janeiro a março deste ano, foram comercializadas mais de 300 toneladas de produtos regionais junto aos grandes distribuidores na capital. “Essas parcerias alavancaram a economia no interior do Amazonas, deixando o produtor mais independente financeiramente, o que lhes permitiu também realizar investimentos dentro do seu próprio sistema de produção. Esse tipo de resultado ajuda, inclusive, no aumento da arrecadação da receita estadual”, enfatizou o presidente da ADS, Lissandro Breval.

Dentre as grandes parcerias fechadas pela ADS está a negociação de produtos regionais com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) para alavancar a produção no interior do Estado.

O primeiro município a ser beneficiado com o projeto será a cidade de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), onde existem mais de 100 produtores credenciados à ADS que atendem as demandas de estabelecimentos conveniados à Abrasel.

O supermercado Baratão da Carne, também, optou por revender produtos oriundos da área rural do Amazonas. A negociação da ADS com o supermercado beneficia 1,5 mil produtores e gera, pelo menos, R$ 1,5 milhão aos empreendedores. Os agricultores são de Manaus, Iranduba, Itacoatiara e Rio Preto da Eva.

Responsável por intermediar a negociação, Breval, informou que a parceria com a rede de supermercados foi conversada durante a realização do Balcão de Agronegócios, na Feira de Produtos Regionais do Clube dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica (Cassam).

Quem também prefere os produtos da terra para repassar aos seus clientes é a rede atacadista, Frigonorte, que adquire pirarucu pescado na área de manejo do município de Maraã (a 633 quilômetros de Manaus). De acordo com Breval, a parceria beneficia 120 pescadores de Maraã, que não tinham para quem repassar o produto.

“Por meio do Balcão de Agronegócios da ADS foi possível viabilizar essa comercialização do pescado para o Frigonorte, com a possibilidade de ter esse produto tanto nos supermercados na cidade como na merenda escolar das escolas públicas do Estado”, disse o presidente da ADS.