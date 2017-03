Balanço de Carnaval mostra redução nos índices de violência em 2017

A violência – registrada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) – caiu 18,2%, se comparada ao ano passado, no período que corresponde o período de Carnaval. De sexta-feira (24) até o início da Quarta-Feira de Cinzas (1º), não foram registrados casos de latrocínio, enquanto que, em 2016, três casos foram apresentados.

No geral, além dos casos de latrocínios, que caiu 100%, os acidentes com vítima fatal reduziram em 50% – com dois casos registrados e com vítima lesionada com queda em 51%, passando de 121 casos em 2016 para 59, neste ano.

Os homicídios caíram 7%; os casos de lesão corporal, 22%; de estupro 55%, furto, 38% e roubo 8%. As ocorrências que tiveram aumento foram tentativa de homicídios e violência doméstica.

Com informações da assessoria