Balanço da SSP aponta Festa do Cupuaçu sem ocorrências graves

A Festa do Cupuaçu, em Presidente Figueiredo, nos dias 28, 29 e 30, foi considerada tranquila e sem registro de ocorrências graves, segundo balanço da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Não houve registro de crimes contra a vida, como homicídios ou latrocínios.

A novidade desse ano foi a instalação do Centro Integrado de Comando e Controle Municipal (CICC-M), que utiliza todo o Sistema Integrado de Segurança formado por órgãos municipais, estaduais e federais, coordenado pela Secretaria Executiva-Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), da SSP-AM, para ações de Segurança.

O secretário executivo-adjunto de Planejamento e Gestão Integrada, coronel Dan Câmara, destacou que, além do policiamento nas ruas, o trabalho contou com o monitoramento em tempo real por meio de câmeras. “No CICC municipal conseguimos monitorar a movimentação de pessoas e de veículos desde a saída de Manaus até a entrada de Presidente Figueiredo, com drone e doze câmeras na cidade, pelas quais temos 100% de cobertura do local, diminuindo o tempo resposta a qualquer ocorrência, e otimizando os serviços de segurança”, disse.

Em torno de 500 servidores dos órgãos de Segurança foram empenhados na Operação Festa do Cupuaçú. A Polícia Militar (PMAM) disponibilizou cerca de 140 policiais militares, seis viaturas, quatro motos, além de viaturas de transportes e policiais militares locais.

A Polícia Civil registrou durante o período de festividade quatro desacatos, uma embriaguez ao volante, treze furtos de celular e carteira, um furto no interior do veículo, três lesões corporais, um caso de tráfico de droga, um caso de violência doméstica.

Coronel Dan Câmara ainda destacou o resultado das ações integradas. “Esse é o grande diferencial das ações de Segurança, a integração das forças estaduais, municipais e federais, que se mostrou ser eficiente para dar mais tranquilidade à população local e aos turistas que participam da festa”, afirmou.

Participaram da Operação servidores das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Secretaria Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop) Corregedoria e a Ouvidoria da SSP-AM, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), além da Guarda Civil de Presidente Figueiredo e demais órgãos do município.

Com informações da assessoria