Balanço: 72 bares foram fechados em Manaus por conta da ‘Lei Seca’; houve apenas um flagrante por roubo

Desde a meia noite até o momento, a operação ‘Lei Seca’ fechou 72 bares. No momento das autuações, os indivíduos foram apenas advertidos, já que a Legislação Eleitoral não permite que eleitores sejam presos na véspera das eleições. A informação foi apresentada na segunda coletiva do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), que aconteceu às 10h30 deste domingo (30).

As zonas que mais tiveram bares autuados foram Zona Sul (18), Zona Leste (17) e Zona Norte (13). As zonas com menor incidência foram Centro-Sul (9), Oeste (8) e Centro-Oeste (7). Ao todo, 480 policiais civis estão envolvidos na segurança do pleito. Ao todo, existem oito centrais de flagrante funcionando para garantir a normalidade na capital

O delegado geral da Polícia Civil, Francisco Sobrinho, informou que, durante a operação, houve apenas um flagrante por roubo, e explicou que o trabalho continua com delegados e investigadores.

Insegurança

Por conta do clima de insegurança na noite deste sábado (29), no bairro Grande Vitória, Zona Leste, que ocasionou na invasão de moradores a uma delegacia, o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, garantiu que tudo está sob controle e que esta situação já foi contornada. “Não tem nada a ver com aquelas mensagens enviadas”, disse ao referir-se a conteúdos compartilhados nas redes sociais e que indicavam que haveria uma atuação da facção criminosa ‘Família do Norte (FDN) em Manaus.

Questionado sobre o abastecimento de gasolina em postos de combustível de Manaus via requisição, ele explica que todas estas ocorrências são levadas para a Polícia Federal (PF). “A ocorrência do posto de gasolina foi levada para a PF, não tem como fornecer mais detalhes”, explicou Fontes.

Sobre o assunto, o procurador regional Eleitoral, Victor Riccely, também garantiu que todas estas ocorrências estão sob os cuidados da PF e que, somente após a apuração, serão remetidos ao Ministério Público (MP-AM). “O pleito transcorre na maior normalidade. O trabalho dos os órgãos de controle, apuração e investigação continuarão sendo feitos e o Ministério Público ira punir responsáveis”, explicou.

Eleição modelo

Para o presidente do TRE, o desembargador Yedo Simões, por conta da tranquilidade no pleito esta eleição servirá de modelo para os próximos pleitos. Já o vice-presidente do TRE, desembargador João Simões, comentou que a normalidade já era esperada e garantiu que todos os órgãos estão atentos a irregularidades. “Quem pensa em praticar algo irregular pode estar certo de qualquer atitude para macular o pleito será proibida de qualquer foram e punidos com maiores rigores da lei”, finalizou.

Fabiane Morais

Jornal EM TEMPO