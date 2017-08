‘Balada Loka’ faz mix de estilos com Anitta, Simone e Simaria e JetLag em Manaus

Além da cantora pop, a dupla sertaneja Simone e Simaria e o duo de DJs JetLag também se apresentarão no evento realizado – fotos: Divulgação

A Fábrica de Eventos irá trazer, ao espaço Podium da Arena da Amazônia, a artista pop brasileira mais bem-sucedida do momento: Anitta. Além da cantora, que iniciou carreira internacional recentemente, a dupla sertaneja Simone e Simaria e o duo de DJs JetLag também se apresentam na capital amazonense durante o mesmo evento, o “Balada Loka”, que será realizado na próxima segunda-feira, 4 de setembro.

Leia também: André Marques pergunta se Anitta dorme nua ou de lingerie, e ela responde: ‘Não lembra?’

Anitta deve trazer o repertório pop que tem dominado as paradas de sucesso brasileiras. Seu hit mais recente é “Paradinha”, gravado em espanhol. A cantora tem investido na carreira internacional. Mais recentemente, o trio de produtores musicais Major Lazer lançou a música “Sua Cara”, que conta com os vocais deAnitta e da drag queen em ascensão Pabllo Vittar, cujo clipe deve ser lançado nas próximas semanas. Ela também já colaborou com a rapper australiana Iggy Azalea em “Switch”.

Uma das músicas que deve estar inclusa no setlist do show é a canção “Loka”, parceria com Simone e Simaria. A carreira de Anitta é repleta de hits, desde 2013, quando ela despontou com “Show das Poderosas” em 2013.

Anitta deve trazer o repertório pop que tem dominado as paradas de sucesso brasileiras – Divulgação

Já as irmãs Simone e Simaria já são consideradas um verdadeiro fenômeno da música brasileira. Com a formação inédita de uma dupla de mulheres no forró e uma batida pé de serra misturada às principais tendências da música, as cantoras vêm construindo uma sólida carreira, com intensa agenda de shows por todo o Brasil. O sucesso da dupla é creditado à energia e irreverência em cima do palco e ao amor pela música.

O primeiro destaque nacional veio como backing vocals do cantor Frank Aguiar, quando Simaria entrou para a banda com apenas 14 anos. Mais tarde, Simone juntou-se à irmã e, durante sete anos, Simone e Simaria foram conquistando o público ao lado de Aguiar. A partir de 2012, a dupla começou a investir na carreira independente.

Em 2015, elas conseguiram visibilidade e sucesso de público com o DVD Bar das Coleguinhas, o segundo na carreira da dupla. O material foi gravado em Fortaleza em 12 de novembro de 2014, com as participações de Wesley Safadão, Tânia Mara e Gabriel Diniz. Em 2016, a dupla lançou o terceiro DVD na cidade de Goiânia, com a participação das duplas Bruno e Marrone e Jorge e Mateus.

Simone e Simaria já são consideradas um verdadeiro fenômeno da música brasileira

Formado pelos DJs Thiago Mansur e Paulo Velloso, o duo JetLag se propõe a provocar mudanças no funcionamento do organismo com a sua música, assim como a condição a que se referem se autointitulando. Eles já apresentaram em diversas pistas do Brasil e também internacionalmente e prometem criar agito e euforia capazes de desorientar o público temporalmente.

Como adquirir

Os ingressos poderão ser adquiridos no estande da Fábrica, localizado no Amazonas Shopping. Quem possui o cartão VIP Card pode obter as entradas por um preço promocional.

O duo JetLag se propõe a provocar mudanças no funcionamento do organismo com a sua música

Para adquirir o VIP Card, é preciso se dirigir ao estande e preencher um formulário com os seus dados pessoais. É necessário pagar uma taxa de R$ 9,99 para a confecção do cartão. Pelo menos valor, pago mensalmente, os clientes têm direito a 10% de descontos nos ingressos de shows produzidos pela empresa, com direito a entrada exclusiva nos shows, guichê exclusivo no ponto de vendas da Fábrica, brindes, entre outros benefícios.

SERVIÇO

PISTA 2º Lote – R$ 50 Meia-entrada

ÁREA VIP COM OPEN BAR 3° Lote – R$ 200 Meia-entrada

OPEN BAR até às 2h – Cerveja Itaipava, Água e Refrigerante. Entrada Diferenciada, Bares e Banheiros Exclusivos

CAMAROTE STAGE – R$ 350 Meia-entrada

OPEN BAR até às 3h – Vodka Belvedere, Whisky 08 anos, Água, Cerveja Itapiava e Refrigerante. Visão Privilegiada dos Shows, Entrada Diferenciada, DJ nos Intervalos, Bares e Banheiros Exclusivos. Ingressos limitados. Somente para maiores de 18 anos.

VENDAS ONLINE: www.fabricaingressos.com 6X

ABERTURA DOS PORTÕES: 21:00h

CENSURA: 15 anos

PONTOS DE VENDA

Stand Fábrica – Amazonas Shopping

Mondelle Brasil: Eduardo Ribeiro – Centro

Asya Fashion: Shopping Vianorte, DB Ponta Negra e Manoá.

Bibi Cell: Galeria Mundi (Ephigênio Salles) e Vieiralves.

Osklen: Shopping Ponta Negra.

Colcci: Manauara

Academia Spazio – Dom Pedro (Somente área VIP e Camarote Stag

Com informações da assessoria