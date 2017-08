‘Bake Off Brasil’ e ‘BBQ Brasil’ voltam à programação do SBT neste sábado

Em sua segunda temporada o programa ganha Carol Fiorentino como uma das apresentadoras – SBT

Estreiam nestes sábado (12) as novas temporadas dos programas “Bake Off Brasil” e “BBQ Brasil -Churrasco na Brasa”, no SBT. As etapas anteriores dos dois programas foram apresentadas pela jornalista Ticiane Villas Boas, mas agora ambos ganham novas caras.

Em sua segunda temporada, o “BBQ Brasil – Churrasco na Brasa” irá ao ar às 18h15 e será apresentado pela jornalista Chris Flores, que está pela primeira vez à frente de um reality de culinária. “É um programa emocionante”, diz ela. “A gente vai apresentar receitas incríveis e quer provar que tudo pode ser feito na brasa”, conta, sobre a disputa entre churrasqueiros. A avaliação do desempenho dos competidores será feita pela chef Danielle Dahoui e pelo mestre churrasqueiro Carlos Tossi. Dahoui foi a primeira mulher a apresentar uma edição de “Hell”s Kitchen – Cozinha Sob Pressão” no mundo. A versão brasileira do programa já teve quatro temporadas e também foi transmitida pelo SBT. O “BBQ Brasil” é a primeira experiência de Tossi na televisão.

Chris Flores está pela primeira vez à frente de um reality de culinária – SBT

Às 21h30 irá ao ar outro reality gastronômico do SBT, o “Bake Off Brasil”. Em sua terceira temporada, o programa ganha Carol Fiorentino como apresentadora. A chef confeiteira foi jurada das duas primeiras etapas do reality, mas agora vai poder acompanhar os participantes mais de perto. “Tem desastre, tem emoção, muita história de família e receitas que despertam sentimentos”, diz, sobre a competição de confeitaria.

No lugar dela como jurada estará Beca Milano, responsável pela elaboração e confecção de bolos de casamento do programa “Fábrica de Casamentos”, que também passou no SBT. O empresário Fabrizio Fasano Jr. completa o júri.

O “Bake Off Brasil” também será transmitido no canal Discovery Home & Health, às terças-feiras, às 20h30.

Os dois programas são inspirados em realities de grande sucesso produzidos na Inglaterra. Para Fernando Pelegio, diretor do “Bake Off Brasil”, atrações que unem entretenimento e gastronomia são uma tendência mundial. “Desde que a televisão é televisão temos programas de gastronomia”, diz. “Isso não é modismo, é uma coisa que veio pra ficar.

Letícia Naísa

Folhapress

