‘Baixinha’ é condenada a 5 anos de prisão por matar namorado nas ruínas da Santa Casa

Julgamento de “Baixinha”ocorreu na manhã desta quarta-feira -foto: Divulgação

A ré Daniele Gomes Zani, conhecida como “Baixinha”, foi condenada a cinco anos, 10 meses e 15 dias de prisão, na manhã desta quarta-feira (2), no plenário do fórum Ministro Henoch Reis, pela 3a Vara do Tribunal do Júri. A mulher é acusada de matar o namorado, o lavador de carros Hugo Leon Costa, com golpe de perna manca e facadas, em junho de 2015, nas ruínas da Santa Casa de Misericórdia, prédio abandonado no Centro de Manaus.

Em depoimento, Daniele confessou ter matado o namorado, sob efeito de entorpecentes, depois da vítima ter tentando forçá-la a manter relações sexuais com ele. Ambos usavam drogas há três dias, antes do dia do crime, segundo as investigações da Polícia Civil.

A ré foi presa um mês depois, ao visitar o local do assassinato.Segundo a denúncia do Ministério Público do Estado (MPAM), Daniele e Hugo usavam drogas na Santa Casa, quando tiveram uma discussão. A mulher agrediu o namorado com golpe de perna manca e o matou com oito facadas. “A ré alega ter sido agredida pela vítima, mas não há provas nos laudos que comprovem se ela foi agredida ou não.

Ela confessa, mas diz que desferiu duas facadas, porém o laudo comprova que foram oito perfurações. Houve uma discussão, a ré não andava com uma perna manca, isso comprova que ela saiu para pegar um pedaço de madeira, o que torna o ato, premeditado”, afirmou o promotor de justiça Geber Rocha.

Leia mais: Corpo de mulher grávida de 8 meses é encontrado no prédio abandonado da Santa Casa de Misericórdia

De acordo com o defensor público, Isaltino Neto, que defende a tese de confissão da ré, Daniele cometeu o crime em legítima defesa e sob violenta emoção. “A Daniele vivia há anos com a vítima, de quem sofria agressões frequentes, sendo vulnerável. A vítima era um homem violento, que saiu da cadeia quatro meses antes de morrer, por envolvimento com tráfico. Ele tinha tatuagens com as letras FDN no braço, era envolvido no crime”, defendeu.

Em réplica, o promotor de justiça confirmou a tese de que a vítima teria pedido perdão a Daniele, antes de ser agredido e esfaqueado pela namorada. No entanto, o defensor alegou que não existem provas sobre isso, apenas a confissão da ré.

Na leitura da sentença, o juiz de direito, Mauro Moraes Antony, informou que o Conselho de Sentença reconheceu autoria, mas acatou a tese da defesa, de que teria sido *homicídio privilegiado. Daniele foi condenada a 13 anos de prisão em regime fechado, mas teve a pena reduzida em um ano pela confissão, em quatro anos pelo homicídio privilegiado e três anos de redução pela ré estar cumprindo em regime fechado.

* É considerado homicídio privilegiado quando o ato é praticado sob o domínio de uma compreensível emoção, compaixão, desespero ou relevante valor social ou moral, que diminuam sensivelmente a culpa do homicida.

Ana Sena

EM TEMPO

Leia também:

Mulher mata companheiro a golpes de perna-manca e faca, e diz que não se arrepende

Mulher acusada de matar namorado em ato sexual tem redução de pena em RO

Adolescente ‘obedece’ ex-namorado e mata amante a terçadadas em Presidente Figueiredo