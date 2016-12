Bairros podem ficar sem água, alerta Manaus Ambiental

Devido à falta de energia elétrica na Estação Elevatória de Água Tratada do Campos Elíseos, Zona Oeste, o abastecimento em alguns bairros da cidade pode ser interrompido nesta sexta-feira (30).

De acordo com a Manaus Ambiental, a estação está sem energia desde das 10h, entretanto, os reservatórios ainda estão cheios. A concessionária informou que há o risco do desabastecimento se o serviço da Eletrobras não for restabelecido antes da diminuição da água nos tanques.

Logo após o retorno do fornecimento de energia, o sistema de distribuição de água será religado e a previsão para normalização total do abastecimento ocorrerá no decorrer da madrugada deste sábado (31).

Os bairros que poderão ser prejudicados são: Redenção, Campos Elíseos, Jardim Versalhes, CJ. Canaã, Belvederes, Ajuricaba, Flamanal, Bela Vista, Lírio do Vale II, Augusto Monte Negro, CJ. Hileia, Bairro da Paz, Sto. Dumont, Flores, Mundo Novo, Parque das Nações, Beija Flor,I,II, Sta. Cruz ,Subtenente-Sargento, Ozias Monteiro,Col. Sto. Antônio, José Bonifácio, Monte Sinai, Vale do Sinai, Manoa, Terra Nova II, Novo Israel, Lot. América do Sul, CJ. Canaã, Celebridade, Jesus Me Deu, Monte das Oliveiras, Monte Pascoal, PQ. Florestal, Monte Cristo, Com. Luis Otavio, Lot. Fortaleza, Sta.Tereza, Com. Peniel, Lot. Raquel, Vitoria Regia, Vista Alegre, Lot. Agnus Dey, Nova Cidade, CJ. Carlos Braga, Lot. Rio Piorini, Terra Nova III, Sta. Marta, Cidade Nova, Nucleos-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15, Cj. Canaranas, Vila Real, Riacho Doce I, II, Boas Novas, Vera Cruz, PQ. Sta. Etelvina, União da Vitoria, Etelvina I, Fca. Mendes, Campo Dourado, Ribeiro Junior, R.S. Pinto II, PQ. Eduardo Braga, CJ. Galileia, Osvaldo Frota, Omar Aziz, Aliança c/ Deus, Raio de Sol, Fazendinha, parte do Alfredo Nascimento.

Com informações da assessoria