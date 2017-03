Bairros Jorge Teixeira e São José comemoram aniversário neste sábado

Dois dos maiores bairros da Zona Leste de Manaus, o Jorge Teixeira e o São José, comemoram aniversário neste sábado(18). No Jorge Teixeira, a rua dos Lírios será palco da comemoração do 28º aniversário do bairro. Já no São José, a festa será no Campo de Futebol do Centro de Esporte e Lazer Paulo Roberto Souto. As festas começam às 18h.

No Jorge Teixeira, o evento vai contar com a participação das atrações musicais Forró da Pegada, Banda do Safadão e Banda Deu Onda. O evento será gratuito e aberto ao público em geral.

Segundo o organizador da festa e morador do bairro há 16 anos, Ailton Lima Valentim, o Jorge Teixeira possui grande importância para toda a comunidade. “Durante o ano todo fazemos diversos projetos sociais, como o ‘Clube de Mães’, projetos com as igrejas, terreiros de umbanda, entre outros. O Jorge Teixeira significa muito para todos nós”, comentou.

No São José, a programação de 37 anos do bairro começará às 18h30, com uma missa campal realizada pelo pároco Alberto Rípel. Logo após, a festa ficará por conta das bandas Segura Pisada e Toninho Forró Show. A partir das 23h30, a Escola de Samba A Grande Família irá fazer uma participação especial e às meia-noite haverá os parabéns ao bairro, com a distribuição de um bolo de cinco metros para comunidade.

Um dos organizadores do evento, Luiz Felipe Monteiro, explicou que a tradicional festa ocorre há 30 anos. “Para mim, é uma alegria poder ajudar na realização, pois a comunidade é festeira e os moradores se envolvem e aguardam muito por essa festa. Neste ano, aliás, fizemos uma parceria com a Igreja Católica para realização de uma missa campal em ação de graças”, relatou.

Ambos eventos recebem apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Com informações da assessoria