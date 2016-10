Bairros de Manaus recebem PAC Alternativo para emissão de RG e CPF; testes de HIV também serão realizados

A quinta edição do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) vai visitar três zonas de Manaus no próximo sábado (8). Por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), serão emitidos RG (1ª e 2ª vias) e CPF (1ª e 2ª vias), além da realização de encaminhamento para Certidão de Nascimento e a disponibilização dos serviços de fotografia, cópia e plastificação de documentos nos bairros.

A ação será realizada de 8h às 14h, nos bairros Educandos (Zona Sul), na avenida Beira Mar; no Alvorada (Zona Centro-Oeste), na avenida Desembargador João Machado; e no Parque 10 (Zona Centro-Sul), na avenida Trancredo Neves.

Mais serviços

No PAC Educandos serão oferecidos teste rápido de HIV, orientações sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), higiene bucal, prevenção ao câncer de mama e à violência contra a mulher, aferição de pressão, teste de glicemia, vacinação, dicas de embelezamento e distribuição de mudas de plantas. Haverá, também, programação para crianças com brincadeiras e oficina de desenho.

O PAC do Parque 10 Mall vai estar com o setor de passaporte da Polícia Federal entregando passaportes já emitidos, serviço de esmaltação de unhas e dicas de embelezamento.

No PAC Alvorada, o Projeto ‘Viva Melhor Sabendo’, do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), vai realizar teste rápido de HIV e no local a criançada poderá participar de atividades infantis e se divertir com o palhaço bolota.

Para solicitar RG, é preciso de certidão de nascimento e, se casado, apresentar certidão de casamento e em ambos casos levar comprovante de residência atual. Se o comprovante estiver em nome de outra pessoa, ele deve ser assinado pelo proprietário na parte de trás e deve-se apresentar cópia do RG do mesmo. Se quiser que o CPF conste no RG, deve-se apresentar o documento e a declaração ou extrato emitido pela Receita Federal em que conste que o mesmo está válido. Menor de 18 anos dever estar acompanhados de pai ou mãe ou um dos avós

Já para a emissão da 1ª via do CPF, é preciso apresentar certidão de nascimento ou de casamento ou RG, título de eleitor e comprovante de residência atual. Menor de 18 anos deve estar acompanhado de pai ou mãe ou, ainda, um dos avós. Para 2ª via são necessários RG e Título de Eleitor, os dois originais, além do número do CPF.

