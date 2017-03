Bairros de Manaus recebem operação tapa-buracos

A ação de tapa-buracos da Prefeitura de Manaus avança para várias zonas da cidade. Desde a última sexta-feira (24) a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) está com frentes de ação dos seus 16 distritos de obras. Entre as localidades que recebem as equipes estão o bairro de Petrópolis, na Zona Sul; Coroado e Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste; Compensa, Zona Oeste e bairro da Paz, na Zona Centro-Oeste, entre outros.

As ações de tapa-buracos são rotineiras e visam manter as vias da cidade em melhores condições de trafegabilidade, independente do período de chuvas. “O período chuvoso contribui com um maior número de solicitações e sempre nos preparamos para ele. Temos levado serviços por toda a cidade. Seja pavimentando, recapeando ou, neste caso, realizando manutenção na via com tapa-buraco. Cuidar da cidade com 16 mil logradouros sempre foi e é uma determinação expressa do prefeito Arthur Virgílio Neto”, explica o subsecretário de Serviços Básicos da Seminf, Antônio Peixoto.

Em Petrópolis, a rua Cunha Melo, uma das mais importantes do bairro já recebeu os serviços de melhorias no pavimento. Sequencialmente, as vias Paulo Marinho e a Tito Bittencourt também serão atendidas.

Moradora da área há dez anos, Ana Lúcia Silva diz que o serviço está facilitando a vida dos moradores da área e a manutenção era mais que necessária. “Estava na hora. Sabemos que a intervenção era necessária e teremos um trabalho muito bom ao final”, disse.

No Coroado, Zona Leste, as equipes realizam os serviços nas vias Ouro Preto, Hugo de Abreu, Agave e na rua Amazonas. Na Colônia Antônio Aleixo, na mesma zona, as ruas Siri, Mauá e Hibisco estão sendo atendidas.

Na Zona Oeste, no bairro da Compensa, os serviços atingem as ruas Santa Terezinha, Nossa Senhora de Fátima, Santana e Travessa Santa Efigênia. Já na Zona Centro-Oeste, o bairro da Paz vem recebendo manutenção na rua das Acácias, João Alfredo e Bages. Na Redenção, a equipe atua na rua Ney Dias.

Fora os serviços de tapa-buraco, nesta semana, a Seminf também executa drenagens profundas, drenagens superficiais, desassoreamentos em 19 igarapés da cidade, confecção de tampas de bueiros, rip-rap, na implantação de pontes de madeiras e concreto, entre outras ações.

Com informações da assessoria