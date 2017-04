Bairros das Zonas Sul e Centro-Oeste recebem ações de tapa-buraco

As equipes de obras da Prefeitura de Manaus continuam com os trabalhos em vias dos bairros Cachoeirinha e Praça 14 de Janeiro, zona Sul, e Planalto, no Conjunto Vista Bela, zona Centro-Oeste. Nesta segunda-feira, 10/4, foi contemplada a Avenida Ayrão, um dos principais corredores viários da Praça 14. A ação faz parte do mutirão de tapa-buraco da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), fiscalizado diariamente pelo prefeito em exercício Marcos Rotta.

Os trabalhos tiveram início na semana passada e contemplou primeiramente as ruas Visconde de Porto Seguro, Jonathas Pedrosa e Apurinã, na Praça 14. Além das ruas Manicoré, Itacoatiara, Carvalho Leal, Borba e Urucará, no bairro Cachoeirinha. No total, mais de 30 vias devem ser contempladas durante esta operação.

“A determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto e do vice-prefeito Marcos Rotta é que nossas ações atendam não só as zonas mais distantes, mas também essas vias de grande fluxo de veículos”, reforçou o diretor do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Urbana da Seminf, José Roberto Costa.

As equipes do distrito de obras do bairro Alvorada também estão atuando, de forma integrada, nas vias do Conjunto Vista Bela, no bairro Planalto, zona Centro-Oeste. Segundo a Seminf, todas as ruas do conjunto serão contempladas.

Os serviços já foram finalizados em 12 vias do conjunto, entre elas estão as ruas 6, 7, 8, Bom Jesus e Travessas C e D. Hoje, os trabalhos estão concentrados nas ruas 1, 2, Ângelo Bitencourt e Travessa G, restando apenas mais 4 ruas para a conclusão das obras.

Outros serviços

As demais divisões distritais estiveram atuando, nesta segunda-feira, com recuperação de drenagem profunda na Rua Santiago, no Campo Elísios; na Rua Graviola, Conjunto João Paulo; na Rua 1, do bairro Alvorada; na Feira do Santo Antônio; entre outros locais.

Com informações da assessoria