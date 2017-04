Bairros da Zona Sul recebem mutirão de obras

O mutirão de obras da Prefeitura de Manaus chegou a mais dois bairros: Cachoeirinha e Praça 14 de Janeiro, ambos na zona Sul. A expectativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) é que mais de 30 vias recebam manutenção viária com serviços de tapa-buraco.

Os trabalhos foram iniciados nesta segunda-feira, 3/4, nas ruas Visconde de Porto Seguro, Jonathas Pedrosa e Apurinã, na Praça 14. Já na Cachoeirinha os trabalhos foram começaram nas ruas Manicoré, Itacoatiara, Carvalho Leal, Borba e Urucará.

A previsão é que as equipes permaneçam nos bairros por uma semana. No bairro da Cachoeirinha, pelo menos, 16 ruas devem ser atendidas. Outras 15 vias estão programadas no bairro Praça 14.

“Fizemos um levantamento dos pontos que precisavam de manutenção e montamos uma planilha para execução dos serviços. Trabalhamos com a questão das mudanças climáticas e isso poderá alterar nosso calendário”, explicou José Roberto Costa, diretor do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Urbana da Seminf. “A determinação do prefeito Arthur Neto e do vice-prefeito Marcos Rotta é que nossas ações atendam não só as zonas mais distantes, mas também essas vias de grande fluxo de veículos”, completou.

Para quem utiliza as vias, o serviço chegou em boa hora. O universitário Paulo Guedes Marinho circula diariamente no bairro da Cachoeirinha e destacou que devido ao grande fluxo de coletivos na área, as vias estavam com buracos, e que agora com a manutenção, a fluidez ficará melhor.

“Devido aos buracos tínhamos que ficar manobrando os carros para poder passar, e isso até complicava o trânsito. Desde o início ali da rua Borba vi as equipes trabalhando e já nessas primeiras horas foi possível perceber uma melhor fluidez no tráfego. Essa manutenção das ruas chegou em boa hora”, comentou o universitário.

