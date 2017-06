Bairros da Zona Oeste devem ficar sem água nesta quarta

A Eletrobras Amazonas Energia comunicou a Manaus Ambiental que, nesta quarta-feira (7), das 08h às 16h, haverá interrupção de energia elétrica para que a concessionária de energia realize os serviços indispensáveis. Está interrupção afetará a unidade de distribuição de água do bairro Santo Antônio, responsável pelo abastecimento dos bairros: Ponta Negra, Nova Esperança, Lírio do Vale I, Santo Agostinho e Jardim Europa, Ayupuá e Vila Verde.

Logo após o término dos serviços da Eletrobras Amazonas Energia, o sistema de distribuição de água será restabelecido e a normalidade total do abastecimento será feito em um prazo mínimo de até 12h.

A concessionária de água pede aos clientes que reservem água por meio de caixa de água ou reservatórios, para evitar o desabastecimento em seus domicílios até a normalização total.

Com informações da assessoria