Bairro São Sebastião recebe mutirão de limpeza

Os moradores do bairro São Sebastião, na Zona Sul, começaram a receber um mutirão de limpeza da Prefeitura de Manaus, nesta terça-feira (21). A meta é alcançar os 100% dos bairros desta região com o serviço até o final deste mês.

Mais de 100 trabalhadores deram início ao mutirão de limpeza, com serviços de capinação, varrição, corte, poda, jardinagem, raspagem de meio-fio, limpeza de igarapés e remoção de entulhos das casas dos moradores. As equipes devem permanecer no local até o final da semana, tempo que os moradores terão para por para fora os entulhos de seus quintais.

“Os mutirões dão oportunidade para a população descartar corretamente o seu entulho e, assim, diminuir a quantidade de lixo jogado em igarapés, lixeiras viciadas e áreas verdes”, lembrou o Secretário Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Paulo Farias, acrescentando que, na próxima semana, mais cinco bairros e comunidades da zona Sul serão visitados pelo mutirão de limpeza.

“Ainda vamos passar pelos bairros Mauazinho, Parque Mauá, Jardim Mauá, Vila da Felicidade e Nova República com esse serviço, finalizando a Zona Sul. Pedimos que a população fique atenta à passagem do João Limpeza, que vai orientando de porta em porta sobre como proceder”, avisou Paulo Farias.

Após a passagem dos mutirões de limpeza, ações como varrição, capinações, retiradas de lixeiras viciadas, limpeza de igarapés, remoção mecanizada e conscientização voltam a passar pelos bairros semanalmente para assegurar a limpeza das áreas.

Balanço

Desde o início desse ano, 40 localidades, entre bairros, conjuntos, comunidades e áreas ribeirinhas já receberam mutirões de limpeza. Mais de 23 mil toneladas foram recolhidas pelo serviço nesse período.

Com informações da assessoria