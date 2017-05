Baile Rosas de Maio deve reunir mais de mil pessoas no Parque do Idoso

A 12ª edição do tradicional Baile Rosas de Maio na próxima sexta-feira (12), a partir das 16h, no Parque Municipal do Idoso, avenida Rio Mar, Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul. A festa deve reunir mais 1 mil pessoas, a maioria da terceira idade.

Durante o baile, 17 idosas participarão do desfile de gala. As vencedoras serão premiadas com faixas, brindes e prêmios, entre eles um dia de beleza. Para animar o evento, Ângela Rodrigues cantará sucessos de forró, brega e MPB.

“Esse já é um evento tradicional realizado pela Prefeitura de Manaus. Contamos com o apoio do prefeito Arthur Neto e pretendemos fazer uma grande festa em prol da integração e recreação do público da terceira idade”, declarou o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Mário Barros.

O Baile Rosas de Maio é um evento realizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Semjel, e tem o objetivo de integrar, socializar e valorizar a terceira idade em Manaus.

Com informações da assessoria