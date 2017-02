Baile Infantil no shopping Ponta Negra terá concurso de fantasias

O Shopping Ponta Negra está preparando uma grande festa para os pequenos foliões. No dia 27, o centro de compras encerra a programação dedicada a uma das principais festas do país com o Baile do Shopping Ponta Negra na Folia, no piso L2 ao lado da loja Vivara. A festa inicia-se às 16h e a criançada poderá aproveitar um típico baile, com direito a música, brincadeiras e concurso de fantasias.

O acesso ao evento será por meio da troca de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos no shopping. Com valor a partir de R$ 200, o cliente tem direito a um par de ingressos. Não será obrigatório, mas quem quiser também pode colaborar com entidades de assistenciais, doando 1 quilo de alimentos não perecíveis, que o shopping fará chegar aos que estejam necessitando.

“Vai ser um baile para toda a família, dos 2 aos 80 anos”, diz o organizador do evento, Ivan Palheta, da Trampo Marketing e Publicidade. Além das músicas tradicionais de carnaval e marchinhas, a criançada contará com uma estrutura que terá brinquedo inflável, camas de bolinhas e uma cama elástica gigante que comportará os filhos e seus pais ou responsáveis, para brincarem juntos.

“Um DJ estará oferecendo uma seleção musical diferenciada”, avisa Ivan Palheta.

“Não serão vendidos ingressos e as crianças serão identificadas com uma pulseirinha”, explica a gerente de marketing do Ponta Negra, Karla Henderson.

As inscrições para o concurso de fantasia que ocorrerá no final do bailinho poderão ser feitas já a partir das 10h do dia 27-02. Todos os participantes ganharão certificado, mas os três primeiros mais votados terão direito R$ 500,00 (primeiro lugar); R$ 300,00 (segundo lugar) e R$ 200,00 (terceiro lugar). “O corpo de jurados será formado por representantes do meio artístico, patrocinadores e convidados”, adianta Karla Henderson.

Exposição de fantasias e aulão de zumba

A programação de carnaval do Shopping Ponta Negra iniciou no sábado (11) com a Exposição Fantasias de Luxo, dos artistas José Machado e Júnior Charcha. Ao todo, sete fantasias exclusivas dos carnavalescos estarão expostas até este domingo (19), no piso L2 do centro de compras. As fantasias exibidas são: ‘Senhor dos Mares’, ‘Renascido do fogo’, ‘Vitória Régia a rainha dos lagos’, ‘Ponta Negra riquezas naturais’, ‘Rainha da floresta Amazônica’, ‘Realeza dos lagos’ e ‘Tributo a Clovis Bornay’.

Além da exposição, a programação do Shopping Ponta Negra inclui o Aulão de carnaval, neste sábado (18), especialmente preparado pela Academia Fórmula. Zumba e ritmos diversos darão o tom da festa, que acontecerá a partir das 10h, aberta ao público, na praça central, no piso L1. A bateria da Grande Família encerrará o Aulão colocando os participantes para cair no samba.

Para as crianças acontece de 25 a 28 de fevereiro a ‘Folia no Mall’, com oficinas diversas relacionadas ao tema, sob o comando dos artistas da Companhia Trilhares. As atividades serão realizadas das 17h às 20h, e os pequenos aprenderão a fazer pinturas artísticas e a confeccionar máscaras da época. Haverá um Espaço Baby permanente e show musical de colombinas, sempre às 18h30, seguido de fanfarra e cortejo percorrendo os corredores do mall. Para entrar na brincadeira, não é preciso pagar nada. O evento é gratuito. Basta comparecer com animação e disposição.

Com informações da assessoria