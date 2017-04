Bailarinos amazonenses levam ‘brasilidade’ para os Estados Unidos

Os bailarinos amazonenses, cuja faixa etária varia entre 11 e 23 anos, irão se apresentar, no dia 10 de abril, no palco do complexo Disney Springs, que é cercado por lojas e restaurantes e fica localizado na cidade de Orlando, no estado da Flórida (EUA), durante o evento “Disney Performing Arts”.

De acordo com a diretora da companhia, a coreógrafa Raíssa Castro, 30, a oportunidade surgiu depois da apresentação em um festival de dança de Joinville, em Santa Catarina, em julho do ano passado.

“Uma olheira que conferiu a nossa performance nos convidou para fazermos essa participação nesse espaço da Disney. Eu nem sabia que isso era possível. Como diretora e coreógrafa, estou muito realizada, mais ainda pelos alunos que irão viver essa experiência, que é algo que nós não imaginávamos. Nunca sequer passou pela nossa cabeça. É surreal. Estamos muito ansiosos”, afirma, empolgada.

A apresentação, com duração de 20 minutos, terá o tema “Brasilidade”. “É um show voltado para as características da cultura brasileira. Leva um pouco de ginga, raça, cores e batidas. Fizemos uma mistura que inclui samba, lambada, funk, boi-bumbá, salsa. Dentro dessa proposta, estamos levando músicas que são referências nacionais, como ‘Aquarela do Brasil’, ‘Garota de Ipanema’ e também representando um pouco do futebol, com canções da banda Skank”, explica.

O grupo responsável pela performance é formado por 29 bailarinos, orientados por duas coreógrafas: Raíssa Castro, que é graduada em educação física, e Amanda Santos, 31, formada em dança. Após apresentarem o número, os dançarinos irão participar de workshops, com os profissionais que atuam nas produções e espetáculos da Disney, como “O Rei Leão”. Além do festival em Joinville, a companhia, que completa nove anos, já participou de um evento internacional de hip hop, realizado em Curitiba, no Paraná. Esta será a primeira viagem profissional dos bailarinos para o exterior.

“Para a escola, esse momento é grandioso. Ao mesmo tempo que temos ansiedade, também não queremos que esse dia chegue, que tudo acabe tão rápido. Os ensaios, as provas de figurino, as conversas, as reuniões, a escolha das músicas. Tudo faz parte dessa vivência e engloba o processo até o grande dia. Estamos acompanhando e vivendo isso junto com os alunos, intensamente”, enfatiza a diretora da Backstage.

Expectativa

Uma das bailarinas mais antigas da companhia, Lavínia Cândido Menezes, 12, tem contato com a dança desde os cinco anos. Ela conta que se

apresentar em um palco da Disney era um sonho distante até pouco tempo atrás. “Estou me sentindo muito realizada pela chance de ser reconhecida internacionalmente pelo que a gente faz. Estamos preparando algo para mostrar o quanto o nosso país é diversificado”, destaca.

Eduarda Régis, 15, é aluna da escola há oito anos e conta que sua expectativa é grande. “Estamos ensaiando durante todo o fim de semana. Geralmente fazemos apresentações de cinco minutos. Mas, agora, nosso tempo será de 20 minutos. Então, a responsabilidade é maior”, ressalta.

Outro desafio enfrentado pelo grupo é relatado pela aluna Fernanda Viana, 18. Há quatro anos na companhia, ela diz que o tempo de preparação para o “Brasilidade” foi menor em relação às outras performances feitas pelo grupo em outros festivais. “São dois meses até o dia da apresentação. Normalmente temos cerca de quatro meses”, destaca. Ela conclui que, apesar de apreensiva, é empolgante levar suas raízes para “um dos mais importantes palcos do mundo”.

O mais novo do grupo de bailarinos, Caio Gabriel Rodrigues, 11, iniciou suas atividades no estúdio há um ano, por influência do gosto pelo pop coreano, gênero conhecido como K-Pop. “É incrível ter a oportunidade de dançar na Disney!”, relata.

Viajar para o exterior para dançar é uma experiência bastante distinta para a aluna Suelem Cristina Marques, 16, que faz parte do grupo há três anos. “Hip hop sempre foi o nosso foco, mas agora estamos ensaiando essa mistura de ritmos brasileiros por conta da apresentação”, aponta.

Ítalo Menezes de Sousa, 14, que frequenta a Backstage há pouco mais de um ano, espera contar com os parceiros de dança para fazer uma grande apresentação. “Estou muito ansioso porque eu vou viajar com os meus amigos para fazer algo que eu amo, que é dançar. E ainda levar o nome da nossa escola para um palco internacional”, afirmou.

Também participarão da performance no palco do Disney Springs os bailarinos Agatha Bitar, Aluysio Albuquerque, Ana Beatriz Ribeiro, Ana Carolina Lindenberg, Ana Luiza Mota, Antonella Lisboa, Audreuy Penha, Débora Rodrigues, Emily Anze, Gabriela Pamplona, Giovana Falcone, Ilana Laredo, Lara Sodré, Luiza Santiago, Luma Arruda, Luna Cohen, Manuela Brandão, Maria Clara Vasconcelos, Maria Eduarda Alencar, Maria Eduarda Normando, Maria Julia Oliveira, Sancha Anhez e William Frota.

Kássio Nunes

EM TEMPO