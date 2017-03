Bahamas é o destino para qualquer tipo de turista

O sonho de muitas pessoas é passar férias no Caribe. Que tal então conhecer as Bahamas? A infraestrutura deste pedaço do Caribe, constituído por mais de 3 mil ilhas, cayos e ilhéus no Oceano Atlântico, inclui hotéis luxuosos, restaurantes administrados por chefs estrelados e alguns passeios que satisfazem casais em busca de uma viagem romântica, famílias ou solteiros festeiros. Dessa forma, o local oferece oportunidades para qualquer tipo de turista.

Mas viajar para as Bahamas requer uma boa poupança. O destino é bem mais caro que outros mais famosos do Caribe, mas vale a pena poupar um pouco e passar uns dias por lá. Se possível se hospede no Paradise Island que está no One & Only Ocean Club, um dos resorts exclusivos das Bahamas, ou no Atlantis, empreendimento que mescla torres de apartamentos com diversas opções de lazer e praias.

As Bahamas estão localizadas entre a ilha de Cuba e a Flórida, nos Estados Unidos. Com uma população de cerca de 300 mil pessoas, o turismo é a grande atração do local e os brasileiros não precisam de visto para até três meses de permanência.

O arquipélago responsável pela formação das Bahamas abriga ao longo de seu extenso litoral algumas das águas mais transparentes do Caribe. Graças à essas águas cristalinas, o arquipélago ganhou o título de Meca do Mergulho, atividade preferida dos turistas interessados em descobrir os encantos do oceano.

Uma das ilhas mais visitadas das Bahamas é a New Providence, onde está localizada a capital Nassau. O país oferece uma infinidade de atividades, desde festas, cassinos, eventos culturais e até uma exposição sobre a vida marinha. Aproveite a viagem e nade ao lado de golfinhos, além de desvendar os segredos dos navios naufragados perto dali.

Para entender um pouco da história das Bahamas, basta visitar o centro de Nassau. As marcas da colonização britânica se mesclam à origem africana do povo e despontam na faixa invertida do trânsito, nos cafés que oferecem chá da tarde e na arquitetura de prédios como o parlamento e a residência do governador-geral – apesar de ser independente desde 1973, o país continua sendo governado por um representante da coroa britânica.

Só para entender um pouco da política local, as Bahamas são um país independente, mas continuam sob a tutela política da coroa britânica, e fazem parte da Commonwealth of Nations (Comunidade de Nações). As políticas e tradições jurídicas são similares às do Reino Unido. A língua oficial, como não poderia deixar de ser, é o inglês. A moeda é o dólar baamiano, baamense ou baamês.

Por estar tão próxima aos Estados Unidos, parte da culinária das Bahamas recebe influência americana, mas assim como tantos outros destinos turísticos, os restaurantes de lá são especializados nos mais variados sabores. Há opção de pratos caribenhos, mediterrâneos, italianos e mexicanos, sem contar a abundância de frutos do mar, base da dieta dos moradores locais.

Nas Bahamas, as compras se tornaram outro importante atrativo graças à variedade e à isenção de impostos. Os interessados em aproveitar os preços convidativos para renovar o armário devem concentrar os gastos em Nassau, endereço de ruas comerciais repletas de lojas de vestuário. Os itens nativos, na maior parte das vezes objetos e acessórios feitos de palha, são encontrados aos montes nas Bahamas.

A região é parada obrigatória de vários cruzeiros, muitos deles partindo de Fort Lauderdale, Miami ou Port Canaveral e parando em Nassau, na ilha de New Providence. Geralmente os cruzeiros que param nas Bahamas também passam pelas llhas Virgens, Jamaica e Sint Maarten, entre outros paraísos caribenhos. Se você gosta de ver belas paisagens e desfrutar de um tratamento cinco estrelas, os cruzeiros são uma boa opção. Lembrando que, neste tipo de viagem, você tem o sistema all inclusive.

Infelizmente não há voos direto para as Bahamas, partindo do Brasil. O principal aeroporto de entrada no país é o de Nassau, servido pela Copa Airlines, que parte de São Paulo e Rio de Janeiro via Cidade do Panamá.

EM TEMPO