Aviões partem de Manaus com destino à Colômbia para traslado dos corpos

Três aeronaves Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira (FAB) estão na Base Aérea de Manaus aguardando para decolar rumo à cidade colombiana de Medellín. Os aviões cargueiros partem ainda nesta sexta-feira (2), o horário, porém, ainda não havia sido confirmado pela Aeronáutica até o fechamento desta edição. Eles farão o transporte dos corpos das vítimas do acidente aéreo.

Em cada avião estarão embarcados oito tripulantes. Também está confirmada a presença de dois membros do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) que viajam a convite do Grupo de Investigação de Acidentes Aéreos (Griaa), da Colômbia.

Todo o trâmite para o transporte dos corpos pelas aeronaves da FAB está sendo feito pelo Adido de Aeronáutica na Colômbia, Coronel Jefferson César Darolt. A partir de Manaus, a previsão da viagem é de quatro horas com destino a Medellín, onde o tempo mínimo estimado para o embarque dos corpos é de duas horas.

A previsão de retorno ao Brasil, segundo informações recebidas pelo presidente em exercício da Chapecoense, Ivan Tozzo, é de que as aeronaves decolem de Medellín por volta das 14h (de Manaus). Haverá escala em Manaus, onde deve ocorrer o desembaraço alfandegário – procedimento obrigatório na entrada do país. Por fim, os C-130 vão decolar com destino final à cidade de Chapecó – cuja viagem prevista é de seis horas. Todo o trajeto até o interior catarinense deve durar cerca de 12 horas.

Todos os 71 corpos das vítimas foram identificados pelo Instituto Médico Legal da cidade colombiana de Medellín. Eles passam pelo processo de embalsamamento em uma funerária local. O governo do município deve prestar uma última homenagem e organizará uma caravana fúnebre para marcar o transporte dos caixões até o aeroporto.

O velório será realizado no gramado da Arena Condá. Por questões de segurança, os torcedores da Chapecoense só poderão acompanhar a cerimônia das arquibancadas. O estádio receberá ao menos 51 caixões – o número está sujeito a mudanças.