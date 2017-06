Aviões do Forró aterrissa no palco da ‘Black Party’

“Nada jamais continua, tudo vai recomeçar”. A frase de Mário Quintana cai como uma luva para a atual fase da banda Aviões do Forró. No cenário musical do país há quase 15 anos, foi preciso reinventar-se para que, quase seis meses após o anúncio da saída da cantora Solange Almeida, Xand seguisse “arrastando” o público em seus shows. Um bom exemplo dessa “reinvenção” é o novo trabalho do grupo, o “Voando Alto”, que traz pitadas de vários ritmos misturadas ao tradicional forró.

“O público vai encontrar um Aviões bem diferente nesse CD. Eu quis misturar um pouco os ritmos. Então tem reggaeton, pop, tem um pouco de tudo. É o primeiro CD de estúdio que estamos lançando depois de sete anos. Os fãs estavam nos pedindo muito e preparamos um material à altura para surpreender. Quisemos mostrar que o forró é um ritmo universal, então o CD tem umas pitadas de influências musicais que estão ‘bombando’, sem nunca deixar de lado a essência que acompanha o Aviões há 15 anos”, explicou Xand ao EM TEMPO.

Vivendo uma nova fase na carreira, o vocalista do Aviões diz que, ao contrário do que algumas pessoas cogitavam, a receptividade do público continua sendo a mesma por onde a banda tem passado. “O público tem me dado cada vez mais apoio, aonde quer que eu esteja. O carinho continua enorme e, por onde eu passo, sou recebido com muita alegria”, disse. “Isso mostra que o Aviões continua muito forte”, ressalta Xand, revelando que trata os fãs como se fossem uma grande “torcida”.

Para a volta na capital amazonense, – o Aviões está na grade da Black Party, no dia 10 de junho, no Podium da Arena da Amazônia – Xand promete um show “lindo e animado”. “Espero que os aviãozeiros de Manaus estejam prontos para fazer um show lindo comigo. Sempre que eu vou para o Amazonas, sou muito bem recebido, os fãs são ótimos, show rende demais e sempre saio muito feliz”, declara o artista.

Curiosidade

O primeiro CD do Aviões do Forró sem a presença de “Sol” bateu os recordes de downloads do grupo.

Quando a banda anunciou, por meio dos canais oficiais que possui na internet, a disponibilidade para download do CD “#NoComando2K17”, em menos de uma hora, o produto já havia sido baixado mais de 500 mil vezes. Ainda em abril, já havia atingido a marca de dois milhões de downloads oficiais, além de mais de cinco mil reproduções online.

Fã de Gonzaga

A banda comandada por Xand tem vários projetos paralelos, como o “Aviões Elétrico” e o “Aviões Fantasy” e, para o próximo mês, às margens do lago Paranoá, em Brasília, há a gravação do novo DVD.

“O mês de junho é sempre muito atarefado por causa das festas juninas. Como São João é uma festa de forró, a gente não para, faz shows pelo Brasil inteiro, levando o forró para todos os cantos do país”, falou o cantor, antes de revelar ao EM TEMPO um dos grandes sonhos que tem.

“Um projeto que ainda não tirei do papel é gravar um DVD com os grandes sucessos do Luiz Gonzaga, com minha produção”, disse.

Ative seus sentidos

A Fábrica de Eventos promete mexer com os sentidos das pessoas que comparecerem à Black Party, no próximo dia 10 de junho, no espaço Podium da Arena da Amazônia.

“É um evento cheio de conceito que reúne em uma única festa três estilos totalmente diferentes e [realizado] em um lugar diferenciado, que é o Podium”, falou a diretora de marketing da Fábrica, Daiana Pereira, referindo-se as atrações da Black Party, DJ Larissa Lahw, o cantor Xand Avião e a dupla sertaneja Henrique e Juliano.

A Fábrica procurou fazer suspense ao divulgar a grade das atrações nas redes sociais. A primeira atração a ser revelada para a Black Party foi a DJ Larissa Lahw. Ano passado, ela ficou – pelo segundo ano consecutivo – entre as cem melhores Djanes do mundo. Residente do Villa Mix Festival, hoje, Larissa divide a rotina profissional entre as apresentações pelo Brasil e a produção fonográfica em estúdio, como a recém-lançada “Olhos Coloridos”, gravada em parceria com a cantora Sandra de Sá.

A publicação que confirmou a participação da dupla Henrique e Juliano na Black Party obteve mais de 1.150 compartilhamentos e já criou expectativas entre os fãs da dupla. Em 2016, Henrique e Juliano estrearam na cidade no Festeja Manaus, no mês de junho. Depois, em outubro, retornaram à capital para participar da gravação do DVD da cantora Marília Mendonça.

Rosianne Couto

EM TEMPO