‘Aviãozeiros’ podem participar de esquentas para show Private da banda nordestina nesta quinta e sexta-feira

Os ‘aviãozeiros’ de plantão já podem se preparar para os esquentas oficiais nesta quinta (13) e sexta-feira (14), em Manaus. O All Night Pub, localizado na Avenida Ephigênio Salles, no Aleixo, recebe o ‘Quintaneja’ com show de Jhon Veiga e Allan Digiorgio, a partir das 20h. Já na sexta-feira, o point é Empório 8 Segundos, localizado na Avenida Max Teixeira, Flores, com Márcio Cigano e Igor Moreira – que prometem animar o público para a chegada do avião mais famoso do Brasil.

Quintaneja

Além de curtir a noite ao som dos maiores sucessos do forró e do sertanejo, o público presente concorrerá ainda a brindes exclusivos do show ‘Aviões Private’. No local, as promotoras da Fábrica realizarão jogos interativos com o público, que também poderá ganhar ingressos para curtir o show do dia 23.

Passes para o camarim dos artistas também estarão no meio dos brindes, onde o ganhador poderá conhecer os cantores mais carismáticos do Brasil e tirar aquela selfie. Na entrada, os descontos são para quem chegar até às 23h, que pagarão apenas metade do valor do ingresso.

Outro esquenta

Os aviãozeiros de plantão já têm encontro marcado nesta sexta-feira, no terceiro esquenta oficial do Aviões, que fica sob o comando de Márcio Cigano e Igor Moreira.

O esquenta no Empório também vai oferecer premiações e interação com o público que for na casa. Com direito a concorrer aos ingressos para ver o Aviões de ‘pertinho’.

Show

O show da banda Aviões do Forró acontece no dia 23 de outubro (domingo), na área da Piscina do Tropical Hotel. A banda que figura no topo das paradas nacionais chega a Manaus com a turnê ‘Aviões Private’, que revela um formato intimista e exclusivo dos solistas Alexandre Avião e Solange Almeida.

Para quem gosta de se antecipar, ingressos para o Aviões Private já estão sendo vendidos nas centrais da Fábrica, nos shoppings Amazonas e Sumaúma, e também na plataforma online, pelo site www.fabricaingresso.com. As facilidades incluem o pagamento e parcelamento do valor em até 3 vezes nos cartões.

Com informações da assessoria