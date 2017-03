Avião que saiu de Manaus cai no interior de São Paulo e mata duas pessoas

Um avião modelo Piper, prefixo PP-EPB, que saiu de Manaus, caiu no início da tarde desta sexta-feira (31) a poucos metros do aeroporto da cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. Até o momento foi confirmado a morte de duas pessoas.

Segundo pesquisa no site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião pertence a uma empresa que explora a pesca esportiva no Amazonas e em Roraima, e estava com certificado de aeronavegabilidade em dias.

Segundo informações do site do jornal Cruzeiro do Sul, de Sorocaba, a queda aconteceu na zona norte da cidade próximo a um conjunto residencial, mas nenhum casa foi atingida.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil foram ao local para atender a ocorrência. Houve vazamento de combustível no local da queda e a área foi isolada.

Até o momento, as notícias vindas do local do acidente só confirmam a morte do casal, que não teve a identidade revelada, mas que seria os pilotos do avião.

Segundo uma testemunha ouvida pela reportagem local, o piloto fez diversas manobras para desviar das casas. O EM TEMPO ligou para a Pousada Itaparara nos telefones de Manaus e de São Paulo, mas ninguém atendeu as ligações.

Márcio Azevedo

EM TEMPO