Avião que combatia incêndio florestal cai em Portugal

Um avião modelo Canadair que combatia o incêndio florestal no centro de Portugal caiu na tarde desta terça-feira (20) na região da Louriceira, próximo ao vilarejo de Pedrógão Grande.As autoridades portuguesas ainda não confirmaram detalhes do acidente. Segundo o jornal “Observador”, a aeronave era do efetivo português, e não uma das que foi emprestada por governos estrangeiros.

Equipes do Inem (Instituto Nacional de Emergência Médica) se dirigem agora ao local do acidente.

O avião caiu em uma área próxima ao município de Góis, onde as chamas se intensificaram durante a madrugada e saíram de controle.

Até agora, 27 aldeias próximas a Góis foram esvaziadas preventivamente. O incêndio florestal que castiga o centro de Portugal desde sábado já tem 64 mortos confirmados.

