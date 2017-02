Avião monomotor cai em shopping e deixa cinco mortos na Austrália

Um avião com cinco pessoas a bordo caiu nesta terça-feira (21) em shopping após decolar do aeroporto de Melbourne, no sudeste da Austrália. Nenhum dos ocupantes da aeronave sobreviveu, segundo as autoridades locais.

A queda ocorreu por volta das 9h locais (19h de segunda em Brasília) quando um Beechcraft perdeu altitude ao decolar do aeroporto de Essendon, ao norte da cidade, com destino à ilha King, destino turístico na Tasmânia.

Imagens da TV local mostram que o prédio ficou parcialmente destruído com o impacto da explosão, que provocou um incêndio. O shopping outlet ainda estava fechado quando o avião se chocou.

Este foi o pior acidente de aviação civil ocorrido no Estado de Vitória, cuja capital é Melbourne, em mais de 30 anos. Desde 1980, houve três acidentes com aviões Beechcraft -dois em Queensland e um em Nova Gales do Sul.

FolhaPress