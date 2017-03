Avião desliza e sai da pista no Aeroporto de Coari

Um avião da empresa Total Linhas Aéreas deslizou na pista, na madrugada da última segunda-feira (23), no município de Coari (distante a 363 KM de Manaus). Segundo informações do Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VII), ninguém ficou ferido. O motivo do acidente ainda é desconhecido.

De acordo com uma fonte militar, o avião posou e após o fato acabou deslizando e saindo cerca de 40 metros da pista. Na ocasião, apenas a tripulação estava a bordo e os danos foram apenas materiais.

A assessoria do Comando da Aeronáutica (Comaer) informou que os investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) e do Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VII) estão no começo do processo de investigação.

Eles irão fotografar cenas, retirar partes da aeronave para análise, ouvir relatos de testemunhas e reunir documentos. O objetivo é prevenir que novos acidentes com as mesmas características aconteçam.

Manoela Moura

EM TEMPO