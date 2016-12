Avião de Xuxa é atingido por raio

Xuxa passou por um susto, nesta segunda-feira (5), durante um voo que fazia até Teresina, no Piauí, onde participaria de um evento.

Em um vídeo publicado em seu perfil oficial do Facebook, ela aparece vestindo as máscaras de oxigênio e com seu cachorrinho no colo enquanto o jatinho em que estava fazia um pouso de emergência no aeroporto de Brasília.

No texto publicado na rede social, a apresentadora da Record explicou que a aeronave em que estava foi atingida por um raio e precisou pousar. “Graças a Deus, está tudo bem com a gente”, declarou.

De acordo com a assessoria de imprensa da apresentadora, Xuxa estava saindo de São Paulo, onde fez um show na última sexta-feira (2), o XuChá, no qual revisitou sucessos do passado.

Além dela, estavam no jato Monica Muniz, assessora da apresentadora, Junno Andrade, o namorado de Xuxa, e José Carlos Semenzato, sócio na Casa X, franquia de buffets infantis.

Como houve despressurização da cabine, as máscaras de oxigênio precisaram ser usadas.

Ainda segundo a assessoria de imprensa, Xuxa está em Brasília e deve ir para o Rio ainda nesta segunda (5). Ela está esperando a liberação de outro jatinho e não estará no evento em Teresina.

