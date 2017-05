Avenidas começam a receber ação de desobstrução de bueiros

Um dos principais corredores viários da cidade, a avenida Constantino Nery, começou a receber serviços de desobstrução de bueiros e manutenção de caixas coletoras com instalação de gradil e recuperação de tampas. Os trabalhos, executados pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), ocorrem no período noturno para não prejudicar a fluidez do trânsito.

A ação começou no cruzamento da Constantino com a avenida Senador Álvaro Maia, próximo a Terminal 1 e se estenderá até o cruzamento com a avenida Desembargador João Machado, conhecida como estrada dos Franceses.

De acordo com o chefe do setor de Drenagem e Dragagens da Seminf, Edinaldo Ramos, os trabalhos começaram no sentido Centro-bairro, e em seguida será retomando no sentido inverso da via. “Somente na primeira etapa foram mais de dez caixas coletoras recuperadas, e além da recuperação também estamos fazendo a ação de limpeza com hidrojato, que é um trabalho mais demorado, porém, essencial, pois ajuda na retirada de lixo doméstico que entopem os bueiros evitando alagamentos no período de chuva”, ressaltou Edinaldo.

Para evitar maiores transtornos aos condutores de veículos os trabalhos são iniciados as partir de 22h e seguem até 3h da manhã. Além da desobstrução e regularização dos bueiros, as vias receberão, ainda, obras de meio fio e sarjeta para delimitar a via pública e interceptar o fluxo das águas pluviais oriundas da rua.

Para quem trafega pelo local todos os dias, a ação chegou em um bom momento. A estudante de farmácia Kelly Sampaio destacou que utiliza diariamente a via para ir à faculdade e em dias de chuva a situação era complicada devido a vários pontos alagados que ficavam na rua.

“Era complicado aqui porque ficávamos na parada e com a chuva os bueiros alagavam e quando o carro passava molhava todos que estavam na parada. Ai graça a Deus as equipes vieram executar os trabalhos e a situação melhorou. Agora é importante que a população também tenha consciência e não jogue lixo na rua, pois vimos aqui a quantidade de entulho que eles retiravam dos bueiros. Uma coisa absurda”, comentou.

Após a conclusão dos trabalhos na avenida Constantino Nery será a vez da avenida Djalma Batista receber ação semelhante.

