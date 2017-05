Avenida Nilton Lins vai ganhar alças de retorno

Um dos grandes corredores viários da zona Centro-Sul de Manaus, a avenida Professor Nilton Lins, Flores, vai ganhar duas novas alças viárias. Os trabalhos de construção das vias estão sendo executados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e estão na fase de realocação de postes, implementação de uma nova rede de drenagem e terraplanagem.

A avenida é a principal via de ligação entre a Avenida Torquato Tapajós e o bairro Parque Dez de Novembro. Com essas intervenções, os condutores terão opções de retorno sem a necessidade de irem até a rotatória, em frente a Universidade Nilton Lins.

Com a conclusão dos trabalhos, os condutores poderão realizar as manobras de retorno com segurança e sem congestionar o trânsito no local. “É um retorno importantíssimo para essa área do Parque das Laranjeiras, porque hoje os veículos fazem retornos irregulares, ocasionando perigos para si e para os outros”, explicou o secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta.

Para isso está sendo construída uma alça, com espaço para duas pistas, para onde o fluxo de veículos que vem da rotatória em frente à universidade possa ser desviado e seguir, sem retenções, no sentido avenida Torquato Tapajós. Nos mesmos moldes do que foi executado na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, na entrada da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Já os condutores que estiverem seguindo em direção ao bairro Parque Dez de Novembro e desejarem retornar antes da rotatória, deverão se manter no lado esquerdo da pista para realizar a manobra, sem interferir no trânsito, pois o fluxo do lado oposto estará sendo desviado pela nova alça viária.

“Vamos melhorar o fluxo de veículos aqui e, principalmente, evitar acidentes”, destacou o subsecretário de Serviços Básicos da Seminf, Antônio Peixoto.

Com informações da assessoria