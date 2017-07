Avenida Grande Circular fica congestionada após tombamento de carreta com contêiner

Carreta tomba em Manaus após manobra – Foto: Ana Sena

Um contêiner, carregando toneladas de MDF, tombou na manhã desta quarta-feira (26), na avenida Grande Circular, bairro Braga Mendes, Zona Leste. O motorista do contêiner, de 28 anos, disse que fazia uma manobra em ré, ao lado da empresa, para descarregar o carregamento, quando os MDFs escorregaram para o lado direito e a carreta virou.

Segundo agentes do Manaustrans, o congestionamento na via é intenso, devendo ser liberada por volta das 14h. Um guindaste é aguardado para remover o contêiner do local.

“Fizemos um desvio pelo lado oposto da avenida para dar fluidez ao congestionamento. Os veículos estão em um lado da via, na contra mão. Ainda existe risco de tombamento da carga”, informou o agente Wagner Júnior, supervisor do Manaustrans.

A Manaus Energia está no local para desligar a rede de contenção, uma vez que o contêiner tombou ao lado de um poste.

Ainda segundo o Manaustrans, um ônibus da linha 408 colidiu com um veículo modelo Gol branco, no momento em que o carro parou bruscamente durante o tombamento.

O congestionamento no local começou às 8h e deve durar até as 14h desta quarta-feira.

Ana Sena

EM TEMPO

