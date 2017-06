Avenida Efigênio Salles terá passarela orçada em R$ 1 milhão

Prefeito Arthur Neto alinhou diretrizes para construção da passarela no TCE

Para melhorar o fluxo de trânsito na avenida Efigênio Salles (V8), o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), em parceria com a Prefeitura de Manaus, vai construir uma passarela para pedestres nos próximos três meses em frente à sede da Corte de Contas. Atualmente, em frente ao TCE, uma faixa de pedestre é usada, minuto a minuto, para a travessia de estudantes e moradores das redondezas, o que gera um engarrafamento ao longo da via nos dois sentidos.

A obra — orçada inicialmente em R$ 1 milhão — terá projeto elaborado pelo setor de engenharia e arquitetura da Corte de Contas e parte dos recursos (R$ 600 mil) repassados pelo conselheiro-presidente Ari Moutinho Júnior à administração municipal.

De acordo com a assessoria, a decisão foi tomada no final da manhã desta quarta-feira (14), durante uma visita de cortesia do prefeito de Manaus, Arthur Neto, ao presidente do TCE, conselheiro Ari Moutinho Júnior.

Prefeito Arthur Neto e presidente de TCE Ari Moutinho – Foto: assessoria

Projeto da passarela:

A construção da passarela na avenida será fruto de um convênio a ser celebrado nos próximos dias entre o TCE e a prefeitura, por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb). Todo o processo burocrático da obra (licitação) e a construção, segundo informou o secretário-geral do TCE, Fernando Elias, ficará sob a responsabilidade do Implurb.

Com informações da assessoria