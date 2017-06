Avenida do Futuro começa a receber primeira camada asfáltica nesta sexta

A avenida do Futuro, principal via de interligação entre o conjunto Jardim de Versalles, Planalto, e a avenida do Turismo, Tarumã, começa a receber nesta sexta-feira(9), a aplicação da primeira camada de asfalto. Os serviços começam às 22h e vão se estender durante toda a madrugada.

A avenida, que terá sua malha viária totalmente recuperada, teve 400 metros de via recomposto desde a base. O solo recebeu a proteção da base feita com cimento e brita. Agora, os trabalhos seguem ao longo dos 200 metros da via.

“Em três dias de trabalh o já recuperamos mais de 400 metros da avenida. Agora vamos começar a aplicar a primeira camada de asfalto e, mais à frente, uma nova camada será aplicada. Vamos entregar uma avenida modelo com calçamento, ciclovia, iluminação e paisagismo, como é a marca da nossa gestão comandada pelo prefeito Arthur Neto”, ressaltou o secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta.

Quem utiliza a via diariamente, como o empresário Arnaldo Amorim, comemora o início dos serviços. “A trafegabilidade aqui nesta via era péssima e eu, que trabalho com transporte, sentia essa dificuldade diariamente. Quando cheguei hoje na empresa para trabalhar fui pego com essa grata surpresa. Estão retirando todo o asfalto antigo e o serviço está ficando de primeira”, disse.

Os trabalhos de recuperação da malha viária na cidade estão sendo realizados desde o início do mês de maio. Aproximadamente 50 homens estão nas ruas durante a madrugada executando serviços de recapeamento asfáltico nos principais corredores viários, a fim de melhorar as condições de tráfego para veículos e pedestres.

Mudança no trânsito

Com a realização da obra, o tráfego na avenida do Futuro está fluindo somente em uma faixa no trecho entre a avenida Cacilda Pedrosa e avenida do Turismo. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (ManausTrans) estão na área para monitorar o trânsito e orientar os condutores para o desvio.

Com informações da assessoria