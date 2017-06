Avenida Brasil na Zona Oeste recebe recapeamento de asfalto

Vice-prefeito Marcos Rotta acompanha trabalho de recapeamento – Foto: Divulgaçao

Trabalhos de recapeamento começaram a ser executados na noite desta sexta-feira (9), no bairro Compensa, na zona Oeste. De acordo com a assessoria, serão recapeado 1,8 quilômetros do trecho que inicia na Avenida Brasil e segue até a Estrada da Estanave.

Paralelamente aos trabalhos no Bairro da Compensa, outro recapeamento noturno avança na Rua Borba, bairro Cachoeirinha. Atualmente as equipes atuam no trecho compreendido entre a Av. Japurá e Rua Parintins. A estimativa é de que em 25 dias os trabalhos sejam finalizados.

Ações noturnas

O vice-prefeito e secretário municipal de infraestrutura (Seminf), Marcos Rotta, destacou que as ações noturnas são bem aceitas pela população por serem realizadas em horário que não causam transtornos ao trânsito.

“Estamos atuando de forma intensiva no horário noturno para levar o máximo possível de infraestrutura aos bairros de Manaus. A população reconhece que as ações noturnas geram bem menos impacto no trânsito. Nesta via da Compensa vamos retirar o antigo asfalto e colocar um novo, com qualidade”, destacou.

Com informações da assessoria