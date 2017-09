Avançam especulações sobre novo secretariado de Amazonino

Enquanto a nova equipe não é oficializada, um dos nomes que surgem para assumir a Seduc, por exemplo, é o de Sidney Leite – foto: divulgação/Aleam

A menos de um mês para a diplomação do novo governador eleito, Amazonino Mendes (PDT), especulações para a composição do novo secretariado começam a surgir nos bastidores da política local. Entre os nomes cotados, que já são conhecidos por integrar gestões anteriores do pedetista, estão Celes Borges, Francisco Deodato Guimarães e Oswaldo Said Júnior. Além deles, a novas apostas agora são o deputado estadual Sidney Leite (Pros) e o ex-secretário de Educação, Rossieli Soares – ambos apoiadores de campanha eleitoral da coligação Movimento Pela Reconstrução do Amazonas, que aconteceu de 20 de junho a 25 de agosto.

Nos bastidores, inclusive, há informações que garantem a ida de Amazonino a São Paulo, na companhia de Deodato, na próxima semana. A motivação da viagem seria a realização de exames. Na ocasião, longe da pressão para o anúncio dos novos secretários, ambos deverão decidir quem irá compor o time.

Enquanto a nova equipe não é oficializada, um dos nomes que surgem para assumir a Seduc (Secretaria de Estado de Educação), por exemplo, é o de Sidney Leite, que atuou como apoiador durante a campanha eleitoral, e integra a base do pedetista na Aleam (Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas) e é membro da Comissão de Transição do governador eleito. No currículo, ele acumula experiência à frente da Sepror (Secretaria de Estado de Produção Rural), entre os anos de 2015 e 2016. Questionada sobre o assunto, a assessoria do deputado desconversa o tema e afirma que “o assunto só pode ser tratado com o governador eleito”.

Uma outra forte indicação para a pasta seria Rossieli Soares, que atualmente está à frente da SEB (Secretaria de Educação Básica) no MEC (Ministério da Educação), em Brasília (DF) e que fez ponte aérea para participar intensamente da campanha de Amazonino, durante a campanha do pleito suplementar. Ele já atuou como secretário de Educação, entre os anos de 2012 e 2016, durante a gestão do ex-governador José Melo (Pros) e saiu do cargo após receber um convite para assumir a SEB. A reportagem tentou contato com ele por meio de ligações e pelo WhatsApp, mas não obteve sucesso. No entanto, ele aparece na foto de perfil do aplicativo de mensagens cumprimentando o governador eleito, Amazonino Mendes.

A diplomação de Amazonino ocorre no próximo dia 02 de outubro – Márcio Melo

Conhecidos

Francisco Deodato, além de amigo de Amazonino, foi coordenador da campanha da coligação Movimento pela Reconstrução do Amazonas e já comandou a Susam (Secretaria de Estado de Saúde) (1998-2002) e a Semsa (Secretaria Municipal de Saúde) (2009-2012), em gestões anteriores do pedetista. Por esses motivos, surge como opção para equipe de governo.

Assim como ele, a jornalista Celes Borges também já atuou na nas gestões estaduais e municipal de Amazonino. E, dessa forma, surge como opção para estar à frente da Secom (Secretaria de Comunicação do Estado do Amazonas), por já ter comandado a Semcom (Secretaria Municipal de Comunicação).

Por telefone, Celes declarou que desde a vitória do governador eleito, no pleito suplementar, tem recebido constantes mensagens de apoio por conta das especulações, e que recebe com muito carinho todas as felicitações. Mas enfatizou, ainda, que não houve nenhum tipo de contato sobre o assunto.

“Fico muito feliz em ver meu nome sendo o mais especulado para assumir a secretaria por meio de portais e blogs, mas nada foi confirmado, nenhum contato foi realizado e acho que ainda nem foi decidido nada sobre secretariado, pois ainda nem houve posse”, acrescentou.

Para assumir a Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura), o engenheiro civil Oswaldo Said, formado pela Ufam (Universidade Federal do Amazonas), aparece como um dos nomes mais cogitados. Ele também já atuou na gestão municipal de Amazonino, em que foi subsecretário da Seminf (Secretaria Municipal de Infraestrutura).

Retorno

Além dele, está cogitado ainda um possível retorno de Sérgio Fontes ao comando da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP). Isso porque, durante uma homenagem a ele no Cicc (Comando Integrado de Controle e Controle), algumas pessoas o cumprimentaram com um “até logo”, o que deixou a expectativa de uma possível volta à pasta.

