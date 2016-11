Auxiliar de serviços gerais é morto com dois tiros no Alfredo Nascimento

O auxiliar de serviço gerais Alexsandro Alves Ferreira, 35, foi morto com dois tiros, na noite desta quarta-feira (23), por volta das 23h30, na rua 31 da comunidade Alfredo Nascimento, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações do relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), a vítima estava na rua de sua residência quando dois homens, não identificados, chegaram ao local em uma motocicleta, de características desconhecidas, e alvejaram a vítima.

Após o crime os suspeitos fugiram do local. Uma mulher, que não teve o nome revelado, que estava com a vítima no momento do crime avisou a família do auxiliar de serviços que ele havia sido baleado e estava jogado no chão. O homem ainda foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na Zona Leste da cidade, mas morreu antes de chegar na unidade hospitalar.

De acordo com a família da vítima, Alexsandro era evolvido com o tráfico de drogas e no momento em que foi baleado estava usando entorpecente.

A polícia acredita que a morte do auxiliar de serviços gerias foi um acerto de contas motivado pelo tráfico de drogas e, provavelmente, o homem estava devendo para traficantes.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Portal EM TEMPO

Colaborou Ana Sena