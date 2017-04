Auxiliar de serviços gerais é assassinado a tiros na Alvorada

O auxiliar de serviços​ gerais Fábio Lima Viana, de 27 anos, foi assassinado com quatro tiros na tarde deste domingo (2). O crime aconteceu na rua Professor Otávio Pires, antiga rua C, no bairro Alvorada 1, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com informações que testemunhas passaram à polícia, Fabio foi baleado enquanto caminhava pela rua. O suspeito que efetuou os disparos estava em um veículo modelo Palio, de cor prata, e fugiu sem ser identificado. Os tiros atingiram as costas, o tórax, o abdômen e a perna esquerda da vítima.

O auxiliar de serviços​ gerais foi socorrido por um vizinho e levado ao SPA Alvorada, onde morreu momentos depois de dar entrada. O corpo de Fábio foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS) investiga o caso.

Homicídio em Manacapuru

O pescador Francisco José de Oliveira da Silva, de 41 anos, foi assassinado a tiros, neste domingo (2), na estrada da Estremar, no município de Manacapuru (a 89 km de Manaus).

De acordo com o titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, o delegado Rodrigo Torres, as investigações estão sendo feitas e os familiares da vítima estão sendo aguardados para prestar esclarecimento sobre o caso.

“O corpo foi encontrado em um barranco próximo à comunidade Terra Preta. Os moradores informaram que conhecem a vítima, mas não souberam informar o que havia acontecido. Não sabemos as circunstâncias do crime, e aguardamos os familiares para prestarem depoimento”, disse o delegado.

Ainda segundo o delegado, o corpo do pescador apresentava pelo menos nove perfurações de arma de fogo. O corpo de José foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

Daniel Landazuri

EM TEMPO