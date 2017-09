Auxiliar de portaria é convidado para pescaria e desaparece

Luiz desapareceu após sair para pescar – Divulgação

O auxiliar de portaria Luiz José Pereira de Souza, de 30 anos, está desaparecido desde a tarde da última sexta-feira (1º), após sair da casa onde mora, localizada no bairro Riacho Doce 2, na Zona Norte de Manaus, para uma pescaria na companhia de outras 4 pessoas.

De acordo com a esposa de Luiz, a agente de endemias Osmarina de Melo Souza, de 42 anos, o marido saiu de casa e informou que voltaria no último domingo (3), porém, até esta quinta-feira (7), não retornou e não deu notíciais.

“Ele saiu para uma pescaria com uns colegas, sendo que ele conhecia somente dois deles, um chamado “Loirinho” e o outro ele não falou o nome. Ele não falou o local da pescaria, só disse que pegariam o barco no porto da Ceasa”, contou a mulher, acrescentando que o companheiro nunca tinha saindo para pescar antes e ela não tem o contato dos “amigos” dele.

De acordo com a mulher, o marido nunca tinha desaparecido antes. “Ele sempre dizia que não gostava de pescaria, porque sempre achava que alguma coisa iria acontecer com ele. Mas, esse ‘Lorinho’ o convenceu a ir. Por volta das 20h30, ele me mandou uma última mensagem falando ‘Já estou indo, coração’ e depois não deu mais sinal. A última visualização dele no WhatsApp foi às 4h55 de sábado (2). Já tentei ligar várias vezes, mas o celular está desligado”, disse a mulher apreensiva.

A agente de endemias irá registrar o desaparecimento do marido nesta sexta-feira (8), na Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (DEOPS).

