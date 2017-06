Auxiliar de cozinha é morto a facadas ao receber visita misteriosa na madrugada

O auxiliar de cozinha, Jackson José da Silva, 52, foi morto com várias facadas nas costas, dentro da residência dele, por volta das 1h desta quinta-feira (8), na rua Padre José de Anchieta, conjunto João Pará, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste. Segundo familiares, a vítima morava sozinha e a chave da casa foi encontrada do lado de fora, dando a entender que o autor do crime conhecia a vítima e pode ter sido convidado por ele para entrar no local. pelo auxiliar. A polícia informou que nenhum pertence de Jackson foi roubado.

À Polícia, um vizinho de Jackson, que não teve o nome revelado, relatou que por volta das 17h foi a última vez que viu o amigo com vida. Eles ainda conversaram e o auxiliar entrou em casa. Na madrugada, o vizinho chamou por ele, que costumava consumir bebidas alcoólicas em casa e escutar música alta. Ele estranhou que a casa estava muito silenciosa.

Ainda em depoimento, a testemunha relatou que ao entrar na casa, viu a porta da frente fechada com a chave para o lado de fora e, em seguida, avistou Jackson caído no chão da sala envolto de uma poça de sangue.

Conforme os investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (Dehs), não havia sinais de arrombamento na residência e os objetos não estavam revirados. O caso foi registrado na especializada, que desconhece autoria e motivação do crime. A família da vítima afirmou aos policiais que Jackson era um homem trabalhador e não tinha rixa com ninguém.

Ana Sena

EM TEMPO