Auxiliar de advocacia manda extorquir cliente que recebeu dinheiro na Justiça

Um homem foi preso ao tentar extorquir uma mulher, que recebeu uma indenização da Justiça após a morte do marido, na manhã desta terça-feira (16). O suspeito ameaçou matar toda a família da vítima se ela não entregasse R$ 3,5 mil. O mandante do crime foi um auxiliar de um escritório de advocacia, que a viúva contratou para resolver o caso da reparação financeira.

Everson Vieira Lira, 24, foi preso na Avenida Camapuã, bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital, no estacionamento de uma loja, logo após marcar com a vítima e receber parte do valor combinado. Ela acionou os policiais do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), com apoio do 6º DIP e da 2ª Seccional Norte, e depois ligou para o suspeito marcando um encontro para entregar R$ 1 mil.

De acordo com o delegado Jander Mafra, a mulher de 43 anos procurou os policiais civis na delegacia e informou que estava recebendo ameaças, por meio de um aplicativo de mensagens.

“Ao longo das investigações foi descoberto que o marido da vítima havia falecido e que ela teria certa quantia em dinheiro para receber da Justiça. A vítima retornou à delegacia e informou à equipe de investigação do 13º DIP que, temendo pela própria vida, teria marcado encontro com o infrator, onde efetuaria parte do pagamento exigido por ele. Então pedimos apoio do 6º DIP e 2ª Seccional Norte para efetuarmos a abordagem do elemento”, explicou Mafra.

Assim que a vítima encontrou o suspeito e repassou o dinheiro, os policiais civis interceptaram Everson. Ainda no lugar, ele confessou a autoria do crime, argumentando que estava lá a mando de Marcelo da Silva Nascimento, 25, conhecido como “Marcelinho”. Os policiais chegaram a ir na casa do mandante do crime, mas ele conseguiu fugir.

Na delegacia foi mostrada a foto de “Marcelinho” para a vítima que, de imediato, o reconheceu como sendo o auxiliar do escritório de advocacia que ela teria contratado para cuidar do caso dela na Justiça. A mulher relatou, ainda, que Marcelo tinha conhecimento da quantia em dinheiro que ela receberia.

O delegado titular do 13º DIP informou que notificou “Marcelinho” para prestar esclarecimentos na delegacia irá aguardar a apresentação dele na unidade policial.

O aparelho celular de Everson foi apreendido durante a ação e o dinheiro devolvido à vítima. O jovem foi autuado em flagrante por extorsão. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, ele foi levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis.

Com informações da assessoria