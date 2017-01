Autoridades do Amazonas lamentam morte de Teori

Para políticos e juristas do Amazonas, consultados pelo EM TEMPO, o trágico desaparecimento do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, que morreu em um acidente aéreo, na última quinta-feira, no litoral do Rio de Janeiro, poderá atrasar o andamento do processo da Operação Lava Jato na corte. Teori era o relator da investigação no Supremo e estava prestes a homologar a delação de ex-executivos da Odebrecht.

O governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus declararam luto oficial por três dias. Em sua página oficial, o prefeito em exercício, Marcos Rotta (PMDB), disse que recebeu com pesar a notícia da trágica morte do ministro. “Como prefeito em exercício e sob orientação do prefeito Arthur Neto, decreto três dias de luto oficial e presto minha solidariedade aos familiares e amigos. O país perde um brasileiro que contribuiu muito com a Justiça e desempenhou um papel decisivo na luta contra a corrupção no Brasil”.

O senador Omar Aziz (PSD) destacou que Teori era uma pessoa requintada, tendo uma formação totalmente voltada para o direito. Sobre a Lava Jato, Omar afirma que o processo não pertence ao ministro e, sim, ao Brasil. “Pode haver um atraso, porque ele era o relator, e que terá todo o processo de troca. O presidente Temer vai indicar um novo ministro para o Supremo, que será avaliado pelo Senado”.

Já a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB) lamentou o fato e pediu que a causa da morte seja investigada. “Eu que sou uma pessoa cética, começo a desenvolver aquilo que grande parte da população está pensando. Questiono, de fato, se foi acidente ou não. Acho que a investigação tem que ser muito séria, profunda e urgente. É muita coincidência isso acontecer”, disse.

Questionada sobre o futuro do processo da Lava Jato, Vanessa salienta que pelo seu entendimento não poderá ser repassado ao novo ministro que será indicado pelo presidente da República. “O processo tem que ser redistribuído entre os membros do Supremo, que é o mais correto, para não haver atrasos posteriores”, disse.

Autoridades do Judiciário também lamentaram a morte de Teori. O presidente da Associação de Magistrados do Amazonas (Amazon), juiz Cássio Borges, destacou a experiência de Teori e afirmou que ele era um dos mais técnicos juristas do Brasil. “Ele era discreto, um julgador que deixa sua marca pessoal de forma leve, sem a necessidade de aparecer e, ao mesmo tempo, cumpre seu dever. O lado desse senhor era o país e sua Constituição”, afirmou.

Para o jurista Eid Badr, o ministro era uma pessoa extremamente bem preparada, sério e acima de qualquer suspeita. “A magistratura perdeu muito com o desaparecimento dele”, lamentou.

O andamento do processo da Lava Jato é tratado pelo regimento interno e pela jurisprudência do STF. Segundo o artigo 38 do regimento, “o relator é substituído, em caso de aposentadoria, renúncia ou morte, pelo ministro nomeado para a sua vaga”. Portanto, a regra é: o substituto do Teori no processo da Lava Jato será aquele ministro nomeado pelo presidente Michel Temer, depois de aprovado pela maioria absoluta do Senado.

Entende-se que a presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia, também pode aplicar o artigo 68 do regimento interno do STF, segundo o qual “quando o cargo estiver vago por mais de 30 dias” poderá o presidente do STF determinar a redistribuição do processo, dentre os atuais ministros do STF. O parágrafo 1º do mesmo artigo permite a aplicação dessa regra a qualquer espécie de processo (ação penal, inclusive), “em caráter excepcional”.

Questionado sobre qual seria o melhor posicionamento que a ministra Cármen deveria tomar, Eid Badr acredita que ela vá redistribuir o processo, porque, segundo ele, o presidente não tem prazo para nomear.

“Então, é importante ter a corte completa. Eu entendo que o regimento interno dará margem para redistribuição do processo, de forma que não fique na expectativa da nomeação do presidente. Não se trata apenas da Lava Jato. Cada ministro tem várias ações que estão em seus cuidados. A corte não pode ficar no aguardo da nomeação, tendo em vista que, no regimento, é possível buscar uma solução para dar continuidade aos processos que estavam na relatoria do ministro”, argumentou.

