Autora de Harry Potter anuncia que está escrevendo novos romances

J.K. Rowling e Robert Galbraith – pseudônimo com o qual a escritora lançou o romance policial ‘O Chamado do Cuco’, em 2013 – estão de volta.

Em conversa com seus fãs no Twitter, a escritora britânica anunciou que está trabalhando em dois novos livros no momento, um deles assinado como Galbraith e o outro com o próprio nome.

Apesar de não revelar o mote das novas obras, a autora de ‘Harry Potter’ deixou claro que Newt Scamander, personagem de ‘Animais Fantásticos e Onde Habitam’, não será assunto de nenhum – apenas das próximas quatro sequências do filme, das quais Rowling também está por trás.

Folhapress