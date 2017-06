Autora de ‘Comer, Rezar e Amar’ casa com melhor amiga, que tem câncer terminal

Após terminar em 2016 o relacionamento de 12 anos com o brasileiro José Nunes que inspirou o personagem Felipe, interpretado por Javier Bardem no filme “Comer, Rezar e Amar”, a escritora Elizabeth Gilbert que foi interpretada por Julia Roberts, anunciou nesta quarta-feira (7) seu casamento com Rayya Elias, sua melhor amiga há mais de 15 anos.

O romance foi assumido publicamente pelo Facebook em setembro de 2016, após Elias ter sido diagnosticada com câncer pancreático terminal. Segundo Gilbert, a cerimônia foi “simples e espontânea”, só com alguns amigos e familiares.

“Nossa cerimônia não foi realizada legalmente, apenas uma celebração calma e privada do que já sabemos há um bom tempo ser verdade: nós pertencemos uma à outra”, escreveu em seu perfil no Instagram.

A escritora afirmou que a doença de Elias é grave e disse saber que dias difíceis estão por vir.

“Mas nosso amor é mais forte”, declarou. “Nós vamos caminhar juntas enquanto pudermos. Depois, tudo será entregue a Deus.”

Folhapress