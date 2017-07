Autor mirim lança livro durante Festival do Sesi

No Espaço Fliquinho, o escritor mirim Mateus Santos lança “A Vaquinha que queria ser famosa” – Divulgação

As crianças terão um espaço especial para ler e se divertir, no Festival Literário e Cultural do Sesi (FLICS). Trata-se do ‘Fliquinho’, área onde poderão assistir teatro de fantoches e participar de atividades relacionadas à pintura, culinária, jogos e brincadeiras. Uma das atrações deste espaço será o lançamento do livro ‘A Vaquinha que queria ser famosa’, primeira incursão na literatura do escritor mirim Mateus Barbosa dos Santos, de apenas 6 anos.

Mateus receberá as crianças na sexta-feira (21), às 14h; no sábado (22), às 15h; e no domingo (23), às 16h. Os professores da Rede Sesi de Educação, que estarão no local, serão os contadores da história do livro, para a plateia infantil. Os livros serão distribuídos, gratuitamente.

No livro, ele conta a história da vaquinha Fernanda que, levada por um furacão, foi parar numa cidade gelada, onde encontrou a baleia azul, a espécie mais rara do mundo e, por causa disso, realizou o sonho de tornar-se famosa.

O autor está no 1º ano do Ensino Fundamental e contou com a ajuda da avó, a jornalista Margareth Queiroz, para transcrever a história. O livro foi todo ilustrado por ele mesmo.

Na área reservada ao ‘Fliquinho’, de acordo com a professora Elaine Araújo, uma das organizadoras do espaço, acontecerão as seguintes atividades: contação de histórias; poesias; sarau literário; show da Luna com a Cidade da Criança; música e movimento; Sesi multimídia; lego; robótica; jogos matemáticos; brincadeiras; cantigas de roda; e show de talentos. A turma do Sesinho estará animando a criançada, junto com os Garis da Alegria.

