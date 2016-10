Autor de homicídios e estupro é morto à tiros em Parintins

Ivan Rodrigues Monte Júnior, 41, conhecido como ‘Bigurrilho’, foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (27), por volta das 2h30, na rua Maués, no município de Parintins (a 365 quilômetros de Manaus).

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi assassinado em uma área da cidade onde há grande comercialização de drogas. No momento do crime, Ivan estava caminhando em via pública, quando três homens, em duas motocicletas, se aproximaram da vítima e efetuaram disparos contra ela.

Um dos projéteis atingiu o peito de Ivan, que não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local. Segundos os policiais civis da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, a vítima respondia na Justiça participação em dois homicídios, um estupro e um crime de desacato à autoridade.

O homem chegou a cumprir pena durante 13 anos no regime semiaberto e atualmente estava sendo investigado por envolvimento com o tráfico de drogas.

A polícia deve investigar as circunstâncias da morte de Ivan.

Portal EM TEMPO