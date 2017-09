Autor de decapitação em Careiro da Várzea ainda está desaparecido

O corpo foi removidos ao IML – Arthur Castro

O menor suspeito de decapitar o autônomo Gilson Duarte Negreiros, de 31 anos, ainda não foi localizado. O crime ocorreu no município de Careiro da Várzea, localizado a 19 km de Manaus, na noite da última quinta-feira (31). A polícia foi acionada por volta de 23h30 através de um telefonema anônimo.

O corpo de Gilson foi encontrado decapitado no Ramal do Mira, no quilômetro 45 da BR-319. Segundo informações da Polícia Militar, o autor do crime seria menor e teria 16 anos de idade. Não se sabe ainda qual seria a relação entre a vítima e o adolescente. A PM ainda segue investigando as motivações do crime e o paradeiro do suspeito.

Roger Lima

EM TEMPO

